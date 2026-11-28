Ankara merkezli 31 ilde eş zamanlı operasyonda 73 şüpheli gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ankara merkezli 31 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüpheli sayısı 73'e çıktı. Diğer 4 şüphelinin farklı suçlar nedeniyle ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi.
GÖZALTI SAYISI ARTTI
Ankara merkezli 31 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 73'e çıktı. Diğer 4 şüphelinin farklı suçlar nedeniyle ceza infaz kurumunda bulunduğu saptandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı