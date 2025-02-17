Narin Güran cinayetinde 2 kişi tahliye edildi

Narin Güran cinayetinde 2 isim tahliye edildi
CHP kurultayıyla ilgili bomba itiraf: Delegelere para sağlayan kişi, büyükşehir belediye başkanı

"Delegelere para sağlayan kişi, büyükşehir belediye başkanı"
Ambulansa yol vermeyen taksi şoförüne şaka gibi ceza

Taksici, trafikte yaptığıyla pes dedirtti! Kesilen ceza da şaka gibi
Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın

Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın

Rektörle ilgili "uyuşturucu" iddialarına üniversiteden yalanlama

Rektörle ilgili
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Medipol Üniversitesi, Rektör Prof. Dr. Tolga Tolunay'ın makam aracında uyuşturucu bulunduğu ve şoförünün gözaltına alındığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. İddialara konu kişinin eski rektörün şoförü olduğu, işten çıkarıldığını belirten üniversite, şahsın suça karıştığını kaydetti.

Ankara Medipol Üniversitesi, "Rektör Prof. Dr. Tolga Tolunay'ın makam aracında uyuşturucu madde yakalandığı ve şoförünün gözaltına alındığı" iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

ÜNİVERSİTEDEN, "REKTÖRLE İLGİLİ UYUŞTURUCU" İDDİALARINA YALANLAMA

Üniversite'nin yazılı açıklamasında, rektörlüğün konuyla ilişkisi olmadığı vurgulanırken, "Somut gerçekleri şuursuzca çarpıtanlar, yanlı ve haksız haber yaparak itibar suikastında bulunanlar hakkında hukuki sürecin başlatılacak" denildi.

"ESKİ REKTÖRÜN ŞOFÖRÜYDÜ, İŞTEN ÇIKARILDI"

Rektör Tolunay'ın konuyla ilgisi olmadığının vurgulandığı açıklamada şunlar kaydedildi: "Bazı basın ve yayın organlarında üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Tolga Tolunay'ın makam aracı ve şoförü hakkında yapılan haberlerle ile ilgili açıklama ihtiyacı doğmuştur. Üniversitemizde yakın zamanda Rektör değişikliği olmuş ve önceki Rektörümüzün özel kaleminde şoför olarak çalışan haberlere konu kişi yeni rektörümüzün göreve başlamasıyla görevden alınmış ve işten çıkarılmıştır. İlgili şahıs suça karışmış ve evinde yakalanarak hakkında adli işlem yapılmıştır.

Emniyet güçleri tarafından yapılan bilgilendirmede 'Y. O. ikametinde yakalanmış, 06 AA 023 plakalı araç da ikamet önünde park halinde bulunmuş, şahsın ikameti ve araçta yapılan aramada suç unsuruna rastlanmamıştır.' denilmiştir. Buna rağmen süreç ile ilgili tüm detaylar yargı makamları ile paylaşılmış ve gelişmeler yakından takip edilmiştir. Üniversitemiz ve Rektörümüz Prof. Dr. Tolga Tolunay ile hiç bir ilgisi olmayan konunun çarpıtılarak haber yapılması etik ve ahlaki değildir. Zarar verme kastıyla somut gerçekleri şuursuzca çarpıtanlar, yanlı ve haksız haber yaparak itibar suikastında bulunanlar hakkında hukuki sürecin başlatılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."

Rektörle ilgili 'uyuşturucu' iddialarına üniversiteden yalanlama

Kaynak: ANKA / Güncel
img

Arda Güler'e dev talip
img

Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısı vuruldu
img

Bu görüntüsünden eser yok! İşte Meral Akşener'in son hali
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı anlatım! Son dakikalarda eşitlik bozuldu

Son dakikalar nefes kesiyor! Eşitlik bozuldu
Rezillik diz boyu! Kadın yolcu, aracına bindiği taksiciyi evine davet etti

Kadın yolcudan aracına bindiği taksiciye ahlaksız teklif
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler
Sevgililer Günü'nde eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu

Eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu
Bir dönem saçını sarıya boyatan Meral Akşener'in son hali

Bu görüntüsünden eser yok! İşte Meral Akşener'in son hali
Ankara'da sendika şube başkanı sekreterini öldürüp intihar etti

Sendikada cinayet! Başkan, sekterini öldürüp kafasına sıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.