Ankara Mamak'ta istinat duvarı çöken 17 katlı apartman tahliye edildi

Ankara Mamak'ta istinat duvarı çöken 17 katlı apartman tahliye edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ankara Mamak'ta toprak kayması nedeniyle 17 katlı apartmanın istinat duvarı çöktü; binanın temeli açığa çıktı, çevredeki yollarda yarıklar oluştu. Bina tahliye edilirken Bakanlık ekipleri güçlendirme kararı aldı, zemin sağlamlaştırma çalışmaları başlatıldı.
Ankara'nın Mamak ilçesinde toprak kayması sonucu istinat duvarı çöken 17 katlı apartmanın temeli açığa çıktı.
Mamak ilçesi Yeşilbayır Mahallesi 1805'inci Sokak'ta bulunan 17 katlı apartmanın istinat duvarı, toprak kayması nedeniyle çöktü.
Bunun üzerine yamaçta bulunan binanın yerin altında kalan duvarı ve temeli açığa çıktı.
Ayrıca binanın çevresindeki yollarda yarıklar oluştu.
İhbar üzerine binada çalışma yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, güçlendirme çalışması yapılmasına karar verdi.
Bina tahliye edilirken, çevresi de iş makineleriyle kontrollü şekilde kazıldı.
Kazının ardından zeminin güçlendirilmesi için sağlamlaştırma çalışmaları başlatıldı.