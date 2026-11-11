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Ankara Mamak'ta AVM otoparkındaki otomobil yangını indirim çadırına sıçradı

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Ankara Mamak'ta AVM otoparkındaki otomobil yangını indirim çadırına sıçradı
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Ankara'nın Mamak ilçesinde bir AVM otoparkındaki otomobilde çıkan yangın, bitişiğindeki indirim çadırına sıçradı. İtfaiye yangını söndürdü; otomobil ve çadır kullanılamaz hale gelirken can kaybı yaşanmadı, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir alışveriş merkezinin (AVM) otoparkındaki otomobilde çıkan yangın, bitişiğindeki indirim çadırına sıçradı. Yangında otomobil ve çadır kullanılamaz hale geldi.

Akşemsettin Mahallesi 2308 Sokak'ta bir AVM'nin otoparkındaki otomobilde saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki indirim çadırına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangında çadır ve otomobil kullanılamaz hale geldi.

BAŞKAN ŞAHİN OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, yangın sonrası olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Şahin, itfaiye ekiplerinin yangına kısa süre içinde müdahale ettiğini belirterek, "Kamera kayıtları ve incelemeler yapılmadan bir şey söylemek, birini töhmet altında bırakmak yanlış olur. Yanan petrol malzemesi, kumaş halı olunca böyle hızlı bir şekilde yangın büyüdü. Şükürler olsun bir can kaybı yok. Ama AVM'ye de uzak olması her zaman için iyi. Yakın olsa daha farklı olaylar gelişirdi. İncelenen raporlar ve tetkiklerden sonra ne olduğu açıklanır" dedi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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