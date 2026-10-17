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Kızılcahamam'da gece yarısı siteye inen ayı çöp konteynerini yokuş aşağı itti! Park halindeki araçlar zarar gördü

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Kızılcahamam'da gece yarısı siteye inen ayı çöp konteynerini yokuş aşağı itti! Park halindeki araçlar zarar gördü
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gece saat 02.30 sıralarında Yenice Mahallesi'ndeki bir siteye gelen ayı, çöp konteynerinde yiyecek aradı. Aradığını bulamayan ayının yokuş aşağı ittiği konteyner hızla ilerleyerek park halindeki birkaç araca zarar verdi. O anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yerleşim yerine gelen ayının çöp konteynerini yokuş aşağı iteklediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

GECE YARISI SİTEYE GELDİ

Yenice Mahallesi Özen Sitesi'nde gece saat 02.30 sıralarında ortaya çıkan ayı, çöp konteynerinde yiyecek aradı.

KONTEYNERİ YOKUŞ AŞAĞI İTTİ

Aradığını bulamayan ayı, bu kez konteyneri yokuş aşağı itekleyerek adeta oyun oynadı. Yokuş aşağı hızla ilerleyen konteyner, park halindeki birkaç araca zarar verdi. O anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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