Ankara Keçiören'de havaya ateş açıp görüntüleri paylaşan 2 şüpheli gözaltına alındı

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Ankara'nın Keçiören ilçesinde sokakta havaya ateş açan ve bu anları sosyal medyada paylaşan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Keçiören Ufuktepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini ve kullandıkları aracı belirledi. Zanlıların olay öncesinde ise prova yaptıkları tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan S.Ç. (21) ve S.A. (22), emniyetteki işlemlerinin ardından "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA