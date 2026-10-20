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Ankara Kahramankazan'da galvaniz fabrikasında işçi öldü, 3 şüpheli gözaltına alındı

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Ankara Kahramankazan'daki galvaniz fabrikasında çelik yığınının altında kalan 24 yaşındaki işçi hastanede kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturmada 3 şüpheli gözaltına alınırken, işçinin cenazesi memleketi Hakkari'de toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki bir fabrikada, devrilen çelik konstrüksiyon parçalarının altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

Fatih Mahallesi'ndeki galvaniz fabrikasında çalışan 24 yaşındaki Danyal Can, vincin halatını bağlamak için çelik konstrüksiyonun içine girdiği sırada devrilen çelik yığınının altında kaldı.

Ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı Kahramankazan Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Savcılık incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderilen Danyal Can'ın cenazesi, memleketi Hakkari'de toprağa verilmek üzere üzere ailesine teslim edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmada, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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