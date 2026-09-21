Haberler

Ankara İl Jandarma Komutanlığı 226 okul çevresinde 13-19 Eylül'de denetim yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, 13-19 Eylül'de 226 okul ve çevresinde denetim yaptığını açıkladı. Denetimlerde 3 bin 537 kişiye GBT sorgulaması yapılırken 1342 araç ve 705 okul servisi kontrol edildi, 15 araca idari para cezası uygulandı.

Başkentte jandarma ekipleri, 226 okul çevresinde, 44 trafik ve 127 asayiş timiyle denetim yaptı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla okul çevrelerindeki asayiş ve trafik denetimleri sürdürülüyor.

Bu kapsamda, başkentteki jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan 226 okul ve çevresinde, 44 Trafik Jandarması Timi ve 127 Jandarma Asayiş Timi ile tedbir, bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri yürütüldü.

Ayrıca, 13-19 Eylül tarihleri arasında, 226 okul ve çevresindeki jandarma ekiplerince 3 bin 537 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı, 76 iş yeri, 89 park ve bahçe, 7 metruk bina da kontrol edildi.

Denetimlerde, 1342 araç ve 705 okul servisi kontrol edilirken, 15 araca idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
Kadınlar tuvaletindeki avizeye telefon koyan garsona indirimli ceza

Sapık garsona indirimli ceza
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vedat Muriqi 4 gol attı, eşi Edibe Muriqi böyle kutladı

Fener'in yıldızına eşinden sürpriz!
Husilerin Türkiye tehdidine çok sert yanıt: TSK devreye girerse altından kalkamazlar

"TSK devreye girerse altından kalkamazlar"
'Alo Kaza' soruşturmasında çarpıcı para trafiği: 175 bin başvurudan 5 milyar TL vekalet ücreti

"Alo Kaza" hattından milyarlık vurgun! Rapordaki detaylar şoke etti

Cindy Crawford'ın oğlu Presley Gerber 27 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü model Cindy Crawford'ın oğlu 27 yaşında hayatını kaybetti
Bartın Amasra'da kazada yaralanan 3 aylık bebek annesinden 4 gün sonra hayatını kaybetti

Öğretmen anne ölmüştü! 3 aylık bebeğinden de acı haber geldi
Meteoroloji tarih verdi! Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşüyor

MGM tarih verdi! Kışlıkları çıkarma zamanı geldi
Taşlı saldırıya uğradılar! Otobüsten böyle karşılık verdiler

Taşlı saldırıya uğradılar! Otobüsten böyle karşılık verdiler