Ankara İçin Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklediğini açıkladı. Vatandaşlar ani sel, su baskını ve diğer olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Ankara çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel