Üye Girişi
Haberler

Balkondan Halı Çırpan Komşuya Tepki Sonrası Bıçaklama Olayı: 2 Çocuk Annesi Hayatını Kaybetti

Balkondan Halı Çırpan Komşuya Tepki Sonrası Bıçaklama Olayı: 2 Çocuk Annesi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, balkondan halı çırptığı için tepki gösterilen komşusu tarafından bıçaklanan 33 yaşındaki Hazal Gencer hayatını kaybetti. Olay, üst kat komşusunun kocası Hasan Kamış tarafından gerçekleştirildi. Tutuklanan Kamış, kavga sırasında araya girdiğini ve Hazal Gencer'in öldüğünü iddia etti. Hazal Gencer'in cenazesi, öğle namazının ardından toprağa verildi. Yaralı eşi Vedat Gencer'in durumunun kritik olduğu bildirildi.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde balkondan halı çırptığı için tepki gösterdiği üst kat komşusunun eşi Hasan Kamış (49) tarafından bıçaklanarak öldürülen Hazal Gencer (33) toprağa verildi. Tutuklanan Hasan Kamış, Hazal Gencer'in eşiyle kava ettiğini, araya girdiği için onun bıçaklandığını ileri sürdü.

Olay, dün Şehitlik Mahallesi'ndeki Kızılcık Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı binanın 1'inci katında oturan Hazal Gencer, önceki akşam üst katında oturan Meryem Kamış'ın balkondan halı çırpmasına tepki gösterdi. Taraflar arasındaki tartışma, komşuların araya girmesiyle sona erdi. Dün sabah eve gelen Meryem Kamış'ın eşi Hasan Kamış, yanına bıçak alıp eşinin tartıştığı komşusunun kapısına gitti. Burada Hasan Kamış ile Hazal ve Vedat Gencer çifti arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hasan Kamış, çifti bıçakladı. 2 çocuk annesi Hazal Gencer hayatını kaybederken, Vedat Gencer ise ağır yaralandı.

Olaydan sonra polise teslim olan Hasan Kamış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eşi Meryem Kamış ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hasan Kamış, ifadesinde Vedat Gencer ile kavga ettiğini, Hazal Gencer'i öldürmek istemediğini, araya girdiği için bıçaklandığını ve öldüğünü polise teslim olduktan sonra öğrendiğini ileri sürdü.

Hazal Gencer'in cenazesi ise öğle namazı sonrası Polatlı Yenimahalle Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Polatlı Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayda yaralanan ve Polatlı İlçe Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Vedat Gencer'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Haber-Kamera: Emre EFE/POLATLI (Ankara),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Güvenlik Cinayet Polatlı Ankara Güncel Kavga Çocuk Suç

25 ülkeye mektup gönderdiler! İsrail'den Hizbullah'la ateşkes için 2 şart

İsrail, Hizbullah ile ateşkes için 2 şart sundu

 Karadeniz'in incisinde utandıran manzara! Bakanlık inceleme başlattı

Karadeniz'in incisinde utandıran manzara! Bakanlık inceleme başlattı

 AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti

Oğlunu gerekçe gösterip istifa etti, sonraki hareketi kafaları karıştırdı
Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı

Serhat'ın ayağına sıkanlar için karar verildi
KPSS ön lisans branş bazında sıralama öğrenme ekranı (TIKLAYINIZ) Kayserispor Beşiktaş ilk 11'i! Beşiktaş'ın Kayserispor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? CANLI maç izle! (KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Kayserispor Beşiktaş maçı nereden izlenir? Van uçuşlar iptal mi? Van Ferit Melen Havalimanı yangın söndü mü? Ali Altun neden öldü, hasta mıydı? Ali Altun kimdir? Akbank hesaplardan para mı çekildi? Akbank "izinsiz kredi ve para transferi" açıklaması! AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci kaç yaşında, nereli? Ahmet Zenbilci hesabını neden kapattı? 1 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Yengeç, İkizler, Boğa burcu yorumu! 1 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ahmet Zenbilci oğlu kimdir, Ahmet Zenbilci oğlu ne yaptı? Ahu Tuğba ne zaman öldü? Ahu Tuğba neden, nasıl öldü? Ahmet Zenbilci neden istifa etti? AK Parti Ahmet Zenbilci kimdir?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });