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Meteoroloji'den 'sağanak' uyarısı

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Meteoroloji'den 'sağanak' uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Ankara'nın kuzey ve batısında kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını belirterek, ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü, Ankara'nın kuzey ve batısında kısa süreli gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağını belirterek, ani sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre önümüzdeki 2 saatlik periyotta Ankara'nın kuzey ve batısında kısa süreli gök gürültülü sağanakların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara su Güncel Haberler

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