Ankara haberleri | Ankara'da fırtınada ölen stajyer Taha'nın ilk iş günüymüş

ANKARA'da, dün fırtınada inşaattaki beton kalıplarının üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Hacettepe Üniverisitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Taha Öztürk'ün (21), stajyer olarak ilk iş günü olduğu öğrenildi. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, inşaatta çalışmalar durduruldu.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Yenimahalle ilçesi Hipodrom Caddesi'ndeki site inşaatında meydana geldi. Kent genelinde aniden etkili olan fırtına sonrası inşaatta bulunan tahtalar, sağa sola uçuşmaya başladı. Bu sırada inşaatta görevli Hacettepe Üniverisitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Taha Öztürk, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Bölümü öğrencisi Ege Kıratlı (21) ile ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Emre Çetin (22), yakınlarındaki beton kalıplarının altında kaldı. Kurtarılan gençler, lk müdahalenin ardından ambulanslarla Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'ne kaldırıldı. Taha Öztürk, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti; Kıratlı ve Çetin'in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.