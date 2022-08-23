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Ankara haberi | Bilim Sanat Teknoloji Kültür Sanat Grubu üyeleri Beypazarı'nı gezdi

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Ankara haberi | Bilim Sanat Teknoloji Kültür Sanat Grubu üyeleri Beypazarı'nı gezdi

Ankara haber: Merkezi Ankara'da bulunan Bilim Sanat Teknoloji Kültür Sanat Grubu üyeleri, Beypazarı'nı gezdi.

Merkezi Ankara'da bulunan Bilim Sanat Teknoloji Kültür Sanat Grubu üyeleri, Beypazarı'nı gezdi.

Grup üyeleri, Belediye Kültür Müdürü Zafer Poyraz ile bir araya geldi.

Grubun sözcüsü Oğuzhan Akova, Anadolu'nun güzel yerlerini, güzel insanlarını tanımak adına bir plan dahilinde ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.

Akova, "Yurdumuzun güzelliklerini görme fırsatı buluyoruz. Beypazarı ziyaretimizde ve müze ziyaretlerimizde geçmişe yolculuk yaptık." dedi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Beypazarı Ankara Akova Güncel Haberler

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