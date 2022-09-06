Ankara haber: Ankara'da Bir Muhtar, Köyündeki Hobi Bahçelerini Yıktırmak İçin 3 Yıldır Mücadele Veriyor

Ankara bölgesinden gelen habere göre Ankara'nın Kahramankazan ilçesine bağlı Sancar Mahallesi’nin muhtarı Mustafa Demirci, köyündeki tarım arazilerine yapılan hobi bahçelerinin yıkılması için üç yıldır mücadele veriyor. Demirci, “Her taraf hobi bahçesi olursa ekmeğimizi nereden yiyeceğiz? Şu an 53 bin metrekarelik olan yerde 60 tane hobi bahçesi Kahramankazan Belediyesi tarafından yıkıldı. Cezalar az geliyor herhalde. Bu kişiler, üstüne basa basa hâlâ yapmaya devam ediyor” dedi.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesine bağlı Sancar Mahallesi'nin muhtarı Mustafa Demirci, köyündeki tarım arazilerine yapılan hobi bahçelerinin yıkılması için üç yıldır mücadele veriyor. Demirci, "Her taraf hobi bahçesi olursa ekmeğimizi nereden yiyeceğiz? Şu an 53 bin metrekarelik olan yerde 60 tane hobi bahçesi Kahramankazan Belediyesi tarafından yıkıldı. Cezalar az geliyor herhalde. Bu kişiler, üstüne basa basa hala yapmaya devam ediyor" dedi.

Köyündeki tarım arazilerine yapılan hobi bahçelerinin yıkılması için başlattığı mücadeleyi üç yıldır sürdüren Sancar Mahallesi Muhtarı Mustafa Demirci, tarım arazilerinin hobi bahçeleri nedeniyle bölündüğünü belirtti.

"ARAZİLERİMİZ TARIMSAL SİT ALANI"

Hobi bahçelerinin etrafı tel örgülerle çevrili olduğu için hayvanlarını otlatamadıklarını belirten Demirci, "Hobi bahçeleri sahipleri rahatsız olduğu için malımızı yayamıyoruz, gübreleme yapamıyoruz. Biçerdöveri koyamıyoruz. Etrafı telle çevrili, arkasındaki tarlaya geçme imkanımız sıfır" dedi. Demirci, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Çiftçilik yapıyoruz. Bizim yerimiz tarımsal sit alanı, ova, kanuna girmiş bir bölge. Ama bunu uygulayan, dinleyen yok. Çünkü iş maddiyata girmiş. Tarımı filan düşünen yok. Biz de tarımı devam ettirebilmek için kendi tarım arazimizin korunması için peşine düştük. Hobi bahçelerinin yıkılması için ilk adımı attık.

"ARAZİYİ PARSEL PARSEL BÖLÜYORLAR"

Tarım arazisi olarak satın alıyorlar. 'Tarım yapacağız' diye sondaj vuruyorlar. Elektriği alıyorlar, tarımsal sulama amaçlı. Ama hiçbirini uygulamıyorlar. Çünkü bunları parsel parsel bölüyorlar. Sonra kişilere, vatandaşa tapu da veremiyorlar. Hisse payı veriyorlar. Tapuyu alamamasına rağmen halk da alıyor. Neye göre, niye alıyor? Çünkü elinde bir kayıt yok. Rakamlar da yüksek; 170 bin. Böyle bir satış yapıyorlar ama resmi bir satış yok, ama noter üzerinden. Tarım amaçlı, milleti kandırarak satıyorlar. Tarım yapılma imkanı sıfır. Çünkü 400 metre, 500 metre bölüp nasıl bir tarım yapabilirsin?

"BİZİ TEHDİT ETTİLER"

Her taraf hobi bahçesi olursa ekmeğimizi nereden alacağız, nereden yiyeceğiz? Hobi bahçesi mi ekip yiyeceğiz? Şu an 53 bin metrekarelik olan yerin 60 tanesi, Kahramankazan Belediyesi tarafından yıkıldı. Bu adamlar yürütmeyi durdurma için başvurmuşlar ama sonuçta Ankara Valiliği'nin vermiş olduğu bir karar. Biz mücadelemizi verdik, bizi tehdit ettiler, rüşvet teklif ettiler ama ona rağmen yine de mücadelemizi devam ettiriyoruz. Ben, Süleyman Soylu'ya da sesleniyorum. Tehditvari, 'vururuz, kırarız' tehditlerine meyil verecek değiliz. Köyümüzü, toprağımızı korumanın peşindeyiz. Tarım Bakanlığı'ndan da ricam; uygulamaların, cezaların daha sert ve acımasız olması lazım ki bu kişiler bunları yapmasın. Cezalar az geliyor herhalde. Ben yıktırmama rağmen bu kişiler hala hobi bahçeleri yapmaya devam ediyor."