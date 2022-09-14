Ankara haberleri: Endonezya'nın Milli Günü Ankara'da kutlandı

Endonezya'nın bağımsızlığını kazanmasının 77. yıl dönümü nedeniyle başkent Ankara'da resepsiyon düzenlendi.

Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal'in ev sahipliğinde büyükelçilik konutunda düzenlenen etkinlikte Endonezya'nın kuruluşunun 77. yıl dönümü kutlandı.

Resepsiyona Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile çok sayıda yerli ve yabancı davetli katıldı.

Bağımsızlığını 17 Ağustos 1945'te ilan eden Endonezya'nın milli günü ile Endonezya ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 72. yıl dönümü dolayısıyla verilen resepsiyon, iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

İkbal, bugün kutlananın yalnızca Endonezya'nın milli günü olmadığını aynı zamanda özgür bir dünyanın ve barış dünyasının bir kutlaması olduğuna dikkati çekti.

Büyükelçi İkbal, "Uluslar olarak Türkiye ve Endonezya arasındaki ilişkinin aslında hayal ettiğimizden çok daha erken başladığını öğrendik. Kanıtlar, ilişkinin 15. yüzyılda başladığını gösteriyor. İki millet arasındaki yüzlerce yıllık ilişkiler boyunca Türkiye, milletimizin her zaman önemli bir müttefiki ve kardeşi olmuştur." dedi.

Pandemi döneminde dahi Endonezya-Türkiye ilişkilerinin yavaşlamadığının altını çizen İkbal, Türkiye'nin, Endonezya halkının kalbinde her zaman özel bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Etkinlik kapsamında, Endonezya'nın yerel müzik dinletisi ve dans gösterisi sunuldu.