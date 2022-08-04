Başsavcılık'tan KPSS soruşturması açıklaması: Yayınevindeki aramada çok sayıda materyal ve kitapçığa el konuldu - Haberler

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Başsavcılık'tan KPSS soruşturması açıklaması: Yayınevindeki aramada çok sayıda materyal ve kitapçığa el konuldu

Devlet Denetleme Kurulu'nun KPSS sorularının sızdırıldığı iddiasıyla ilgili suç duyurusu sonrasında inceleme başlatıldı. Dün skandal iddiada adı geçen yayınevinde arama gerçekleştirilirken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Aramalar neticesinde bir kısım dijital materyaller ile soru kitapçıklarına el konulmuştur. Soruşturma çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülmektedir" açıklamasını yaptı.

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31 Temmuz'da yapılan Kpss'de çıkan sorulardan bazılarının, sınavdan önce yayınevinin deneme sınavındaki sorularla aynı olduğu yönündeki iddialar üzerine Devlet Denetleme Kurulu'nca inceleme başlatıldı. Devlet Denetleme Kurulu ayrıca dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Dün gece de söz konusu yayınevine ait 2 adreste arama yapıldı.

Başsavcılık'tan KPSS soruşturması açıklaması: Yayınevindeki aramada çok sayıda materyal ve kitapçığa el konuldu

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü belirtilerek, "ÖSYM tarafından 31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2022 KPSS Genel Kültür, Genel Yetenek Sınavlarına ilişkin olarak 2022 KPSS sorularının çalındığına, sızdırıldığına yönelik çıkan iddialarla ilgili olarak Devlet Denetleme Kurulu tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan suç duyurusu üzerine soruşturma başlatılmıştır. Başlatılan soruşturma kapsamında 3 Ağustos 2022 günü Ankara Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama ve el koyma kararı doğrultusunda Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne verilen talimatlarla özel bir eğitim kurumuna ait yayın evi ve dershanesinde aynı gün arama ve el koyma işlemi yapılmış, aramalar neticesinde bir kısım dijital materyaller ile soru kitapçıklarına el konulmuştur. Soruşturma çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

Başsavcılık'tan KPSS soruşturması açıklaması: Yayınevindeki aramada çok sayıda materyal ve kitapçığa el konuldu

DDK: VATANDAŞLARIMIZ MÜSTERİH OLSUN

Öte yandan DDK Başkanı Yunus Arıncı da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda incelemeye yönelik açıklamalarda bulundu. Arıncı, "Devlet Denetleme Kurulu olarak KPSS'ye yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız." dedi.

Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Güncel

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