Ankara gündem haberi: 80 Gündür Başkent'te Eylem Yapan Akaryakıt İstasyonu Sahipleri: "Suçsuz Olduğumuzu Kanıtlayana Kadar Ankara'da Kalacağız"

Ankara haber: Bazı dağıtım şirketlerinin kestiği sahte faturalar yüzünden mağdur oldukları gerekçesiyle 80 gündür Ankara’da eylem yapan akaryakıt istasyonu sahipleri, suçsuz olduklarını kanıtlayana kadar Başkent’ten ayrılmayacaklarını açıkladı. Eylemci istasyon sahipleri adına açıklama yapan Mert Ali Öztürk, “Bizler suçlu değiliz, hepimiz birer mağduruz. Evimize, çoluk çocuğumuza ekmek götürmek için uğraşıyoruz. Gerekirse 800 gün sürecek ama bizler, Ankara’da, suçsuz olduğumuzu kanıtlayana kadar kalacağız” dedi.

Bazı dağıtım şirketlerinin kestiği sahte faturalar yüzünden mağdur oldukları gerekçesiyle 80 gündür Ankara'da eylem yapan akaryakıt istasyonu sahipleri, suçsuz olduklarını kanıtlayana kadar Başkent'ten ayrılmayacaklarını açıkladı. Eylemci istasyon sahipleri adına açıklama yapan Mert Ali Öztürk, "Bizler suçlu değiliz, hepimiz birer mağduruz. Evimize, çoluk çocuğumuza ekmek götürmek için uğraşıyoruz. Gerekirse 800 gün sürecek ama bizler, Ankara'da, suçsuz olduğumuzu kanıtlayana kadar kalacağız" dedi.

Bazı dağıtım şirketlerinin kestiği sahte faturalar nedeniyle iş yerlerinin mahkeme kararı olmaksızın mühürlendiğini ileri süren akaryakıt istasyonu sahipleri, 80 gündür Ankara'da eylemlerini sürdürüyor. Dün Türkiye Barolar Birliği'ni ve MHP Genel Merkezi'ni ziyaret eden akaryakıt istasyonu sahipleri, sonrasında Ulus'taki Atatürk heykeli önünde basın açıklaması yaptı. Akaryakıt istasyonu sahipleri adına konuşan Mert Ali Öztürk, şunları söyledi:

"UĞRAMIŞ OLDUĞUMUZ HAKSIZLIKLARI DEVLET BÜYÜKLERİMİZE DUYURMAK İÇİN ANKARA'DA BEKLİYORUZ"

"Bizler, 80 gündür Ankara'dayız. Uğramış olduğumuz haksızlıkları tüm devlet büyüklerimize duyurmak için Ankara'da bekliyoruz. Birincisi; bizler, tamamen dağıtıcıların mağduruyken bugün suçlu ilan ediliyoruz. Bizler suçlu değiliz, hepimiz birer mağduruz. Bizler mağdurken bizlere iş yerlerini kiraya veren mülk sahipleri daha mağdur. Hepimiz, kapalı istasyonlarımıza gidemiyoruz.

"EVİMİZE, ÇOLUK ÇOCUĞUMUZA EKMEK GÖTÜRMEK İÇİN UĞRAŞIYORUZ"

Evimize, çoluk çocuğumuza ekmek götürmek için uğraşıyoruz. Bugün, tüm suçsuzluğumuzu kanıtlarken birileri tarafından suçlu ilan ediliyoruz. Suçlu değil, birer mağduruz. Gerekirse 800 gün sürecek ama bizler, Ankara'da, suçsuz olduğumuzu kanıtlayana kadar kalacağız. Bizler, mahkemelerde zaten kendimizi aklayacağız, bunu biliyoruz, çünkü suçsuzuz.

"800 GÜN DE SÜRSE ANKARA'DA KALACAĞIZ"

Burada mülkiyet sahipleri var, burada çalışan işçilerimiz var. Burada emek veren emekçilerimiz var. Bu kadar insanın emeği hiçe sayılamaz. Bu yüzden hep beraber, Türkiye'nin 81 ilinden buraya gelmiş petrolcü dostlarımla beraber gerekirse, 800 gün de sürse Ankara'da kalacağız. Bizleri duysunlar, suçsuz olduğumuzu zaten anlayacaklardır."