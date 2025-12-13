Haberler

Gölbaşı'nda seyir halindeki otomobil yandı

Güncelleme:
Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Cumhuriyet Caddesi'nde seyir halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı.

İlçenin Cumhuriyet Caddesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen seyir halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Soner Aksakal - Güncel
500

