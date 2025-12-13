Gölbaşı'nda seyir halindeki otomobil yandı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı.

İlçenin Cumhuriyet Caddesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen seyir halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.