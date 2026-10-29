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Ankara Gölbaşı'nda Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü için tören düzenlendi

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Ankara Gölbaşı'nda Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü için tören düzenlendi
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi. Kaymakam Erol Rüstemoğlu, törende Cumhuriyet'in milletin bağımsızlık iradesinin eseri olduğunu belirterek gençlere bilim, akıl ve çalışkanlık çağrısı yaptı.

Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen programla kutlandı.

Gölbaşı Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezindeki törene, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Başsavcı Çetin Güzel, AK Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Selim Akceylan, Gölbaşı Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Başer, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Kılıç, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Binbaşı Soner Ergün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, Ülkü Ocakları Başkanı Özer Polat, gaziler, kurum müdürleri, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Kaymakam Rüstemoğlu, Cumhuriyet'in milletin bağımsızlık iradesinin, birlik ve beraberliğinin en anlamlı eseri olduğunu belirtti.

Cumhuriyet'in gelecek nesillere aktarılması gereken en büyük miras olduğunu vurgulayan Rüstemoğlu, gençlere bilim, akıl ve çalışkanlığın rehberliğinde kendilerini geliştirmeleri çağrısında bulundu. Rüstemoğlu, konuşmasının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarını rahmet ve minnetle anarak Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Kaynak: AA
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