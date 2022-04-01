Ankara, Gazi ve İstanbul Teknik Üniversiteleri Rektörlerinden Iğdır Üniversitesine Ziyaret

Rektör Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma'nın karşıladığı heyet, ilk olarak kahvaltı programında ağırlandı. Burada yapılan değerlendirmelerde üniversiteler arasında bilgi ve altyapı imkânlarından yararlanma konuları başta olmak üzere yeni iş birlikleri ve projeler üzerine detaylı görüşmeler yapıldı.

Programının devamında ise Iğdır Üniversitesi bünyesinde yer alan KÜMER Müzesi ve Tuz Mescidi gezildi.

Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü'nü Gezdiler

Misafirler Karaağaç Kampüsü'ndeki kahvaltı ve gezi programının ardından Şehit Bülent Yurtseven Kampüsünde incelemelerde bulundular.

Öncelikle Rektörlük makamında ağırlanan misafirler, ardından Rektör Alma eşliğinde Şehit Bülent Yurtseven Kampüsündeki akademik birimleri, laboratuvarları ve atölyeleri gezdiler.

Kampüs Cami ve altındaki Gençlik Kütüphanesi'nin gezilmesinin ardından da ziyaretlerini tamamladılar.

Rektör Alma, ziyaret ile ilgili olarak "Ülkemizin çok önemli ve çok güzide üniversitelerinin saygı değer Rektörlerini Üniversitemizde ağırladık. Yaptığımız çalışmalar, hedeflerimiz ve çeşitli iş birlikleri hakkında görüşmeler gerçekleştirdik. Kendilerine ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

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