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Ankara Etimesgut'ta drift ihbarı sonrası 16 şüpheliden 14'üne ev hapsi verildi

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Ankara Etimesgut'ta drift ihbarı sonrası 16 şüpheliden 14'üne ev hapsi verildi
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Ankara'nın Etimesgut ilçesinde araçlarıyla drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye attıkları tespit edilen 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 14'ü hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

(ANKARA) - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde araçlarıyla drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye attıkları tespit edilen ve gözaltına alınan 16 şüpheliden 14'ü hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Etimesgut ilçesinde bir grubun, araçlarını kişilerin hayatı, sağlığı veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare ederek drift yaptığı yönündeki ihbarlar üzerine çalışma başlatıldı.

İhbar tutanakları ve kamera kayıtları üzerinden yapılan incelemelerde 16 şüpheli tespit edildi. Şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli kontrol tedbiri talep edildi. Talep doğrultusunda 14 şüpheli hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: ANKA
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