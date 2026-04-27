Ankara Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

ANKARA Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı Ertuğrul Hazinedar (53), Bolu'nun Mudurnu ilçesinde motosikletinin yol kenarındaki tabelaya çarptığı kazada yaşamını yitirdi.

Kaza, dün Aynalıkaya mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan gezi için Mudurnu'ya gelen 20 kişilik motosiklet grubunun dönüş yolculuğunda Ertuğrul Hazinedar'ın kullandığı motosiklet yol kenarındaki tabelaya çarptı. Ankara Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı olan Ertuğrul Hazinedar, kazada ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ertuğrul Hazinedar, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Hazinedar, bugün ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı