Haberler

Ankara Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ANKARA Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı Ertuğrul Hazinedar (53), Bolu'nun Mudurnu ilçesinde motosikletinin yol kenarındaki tabelaya çarptığı kazada yaşamını yitirdi.

Kaza, dün Aynalıkaya mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan gezi için Mudurnu'ya gelen 20 kişilik motosiklet grubunun dönüş yolculuğunda Ertuğrul Hazinedar'ın kullandığı motosiklet yol kenarındaki tabelaya çarptı. Ankara Enduro Motosiklet Kulübü Başkanı olan Ertuğrul Hazinedar, kazada ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ertuğrul Hazinedar, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Hazinedar, bugün ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı

Asgari ücretle çalışan milyonları kızdıracak çıkış

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyoner'de tarihi an! 1 milyonluk soruyu açtırdı

Milyoner'de tarihi an! 1 milyonluk soruyu açtırdı
Tedesco'dan derbi sonrası olay sözler! Samandıra’da casus mu var?

Bu dedikleri doğruysa yer yerinden oynar!

Seçim yenilgisi sonrası Orban'ın yakın çevresi servetlerini yurt dışına kaçırmaya başladı

16 yıllık iktidarını sandıkta kaybetti ülkeden büyük kaçış başladı
Ece Seçkin’den gece yarısı olay paylaşım: Hain oğlu hainsin

Gece yarısı fena patladı: Hain oğlu hainsin
Milyoner'de tarihi an! 1 milyonluk soruyu açtırdı

Milyoner'de tarihi an! 1 milyonluk soruyu açtırdı
Yasak aşkıyla birlikteyken eşi ve çocuklarına yakalandı

Yasak aşk macerası kısa sürdü! Çocukları koşarak babalarına sarıldı
Gülistan Doku soruşturmasında Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı

Gülistan Doku soruşturmasında il emniyet müdürü ifadeye çağrıldı