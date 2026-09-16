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Ankara Emniyetinden oyunlardaki "ücretsiz ödül" dolandırıcılığına karşı uyarı

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları oyunlarda karşılaşılabilecek "ücretsiz ödül", "bedava oyun parası" dolandırıcılığına karşı uyardı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları oyunlarda karşılaşılabilecek "ücretsiz ödül", "bedava oyun parası" dolandırıcılığına karşı uyardı.

Müdürlüğün, NSosyal hesabından "Oyundaki ödül, hesabını tehlikeye atmasın" başlığı ile yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Ücretsiz ödül veya bedava oyun parası vaatlerine kanmayın. Şifrenizi, hesap bilgilerinizi ve telefonunuza gelen doğrulama kodlarını kimseyle paylaşmayın. Oyunda da internette de güvenliğinizi koruyun."

Kaynak: AA
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