Haberler

Ankara Emniyeti'nden tatil dolandırıcılığı uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Emniyet Müdürlüğü, tatil dönemlerinde sahte rezervasyon ve dolandırıcılıklara karşı vatandaşları düşük fiyatları teyit etme, Kültür Bakanlığı kaydını doğrulama, güvenli ödeme kullanma ve sözleşmeyi saklama gibi önlemler almaya çağırdı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, tatil dönemlerinde karşılaşılabilecek sahte rezervasyon ve dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı.

Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sahte rezervasyon ve dolandırıcılık girişimlerine karşı aşırı düşük fiyatların ve çok cazip tekliflerin bağımsız kaynaklardan teyit edilmesi gerektiği belirtildi.

Acente veya otelin Kültür ve Turizm Bakanlığına kayıtlı belge ve bilgilerinin mutlaka doğrulanması gerektiği vurgulanarak, ödemelerin sadece "3D Secure" ve güvenli ödeme geçitleri üzerinden yapılmasının altı çizildi.

Rezervasyon onayının yazılı bir kopyasının, sözleşme ve faturanın mutlaka saklanması, sadece site içi yorumların değil, bağımsız ve doğrulanmış kullanıcı değerlendirmelerinin de incelenmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Vatandaşlardan resmiyetinden emin olunmayan hiçbir tesise "son şans" baskısıyla ödeme yapmamaları istendi.

Kaynak: AA
Yolsuzluk operasyonunda 20 tutuklama! Aralarında İzmit Belediye Başkanı Hürriyet de var

Son operasyonda 20 tutuklama! İçlerinde CHP'li belediye başkanı da var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakim kılığında milyonluk vurgun! Eşi bile gerçeği bilmiyormuş

Pes dedirten olay! Bu paylaşımlarla eşini bile yıllarca kandırmış
Muhammed Salah paylaşımı sonrası Beşiktaş'ta istifa

Salah paylaşımı sonrası istifa!
Kimse bu kadarını beklemiyordu! Oulai ilk maçında yaptıklarıyla görenleri şoke etti

Oulai ilk maçında yaptıklarıyla görenleri şoke etti
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin aylarca satın alamadığı yıldızı transfer etti

Fenerbahçe'nin aylarca satın alamadığı yıldızı transfer etti
İsrail'den Mescid-i Aksa'ya skandal saldırı! Türkiye'den tepkiler çığ gibi yükseliyor

İsrail'den skandal saldırı! Türkiye'den tepkiler çığ gibi yükseliyor
Yazışmalar ortaya çıktı! Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü

Yazışmalar ortaya çıktı! Eski vali istedi, polis paketleyip götürdü
Rüzgar pazarcıyı uçurdu: Metrelerce havaya yükseldi

Pazarcının uçup gittiği anlar kamerada