Haberler

Diyarbakır'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 247 Bin Kök Kenevir İmha Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 247 bin 145 kök kenevir ve skunk imha edildiğini, 91 yasa dışı ekim alanı tespit edildiğini, 24 kg esrar ele geçirildiğini ve 17 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı : Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonlara 5,7 ton toz esrar elde edilebilecek 247 bin 145 kök kenevir ve skunk imha edilirken, 91 yasa dışı kenevir ekim alanı tespit edildi. Ayrıca 24 kilogram esrar ele geçirildi ve 17 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu

Merkez Bankası'ndan yıl sonu enflasyon tahmini! Sürpriz revize geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Lukaku'nun ilk sözleri taraftarı mest etti

Yok artık Lukaku! Uçaktan iner inmez yaptığı olay oldu
Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

Tesettür giyimin lideri! O da listede
Okan Buruk'a tepki yağıyor! Cenazede bu söylenir mi?

Okan Buruk'a tepki yağıyor! Cenazede bu söylenir mi?
Fenerbahçe'ye Livakovic'ten kötü haber

Ve korkulan oldu! Şimdi ne yapacaklar

Mourinho yıllar sonra döndüğü Real Madrid'de ilk kupasını kazandı

Fenerbahçe'de yapamadığını 2 ayda yaptı
Süleymancıların tüm şirketlerine el konuldu

Süleymancıların tüm şirketlerine el konuldu! Para trafiği inanılmaz
Meteorolojiden korkutan uyarı: İstanbul dahil 59 il için alarm verildi

Meteorolojiden korkutan uyarı: İstanbul dahil 59 il için alarm verildi