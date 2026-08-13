Diyarbakır'da Büyük Uyuşturucu Operasyonu: 247 Bin Kök Kenevir İmha Edildi
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 247 bin 145 kök kenevir ve skunk imha edildiğini, 91 yasa dışı ekim alanı tespit edildiğini, 24 kg esrar ele geçirildiğini ve 17 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı : Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonlara 5,7 ton toz esrar elde edilebilecek 247 bin 145 kök kenevir ve skunk imha edilirken, 91 yasa dışı kenevir ekim alanı tespit edildi. Ayrıca 24 kilogram esrar ele geçirildi ve 17 şüpheli yakalandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı