Ankara Devlet Tiyatrosu'nun 'Devlet Ana' oyunu Macaristan'da sahnelendi

Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı "Devlet Ana" oyunu, Macaristan Ulusal Tiyatrosu Büyük Sahne'de seyirci ile buluştu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Devlet Tiyatroları, "2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı" kapsamında 6-28 Nisan'da Budapeşte'de Macaristan Ulusal Tiyatrosu tarafından düzenlenen 11. Madach Uluslararası Tiyatro Buluşması'na Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı, Kemal Tahir'in yazdığı, Osman Özkan'ın oyunlaştırdığı, Ayşe Emel Mesci'nin rejisörlüğünü üstlendiği "Devlet Ana" adlı oyunla katıldı.

Oyun, 20 Nisan'da Macaristan Ulusal Tiyatrosu Büyük Sahne'de seyirci ile buluştu.

Türk-Macar Dostluk Anlaşması'nın 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Macaristan Ulusal Tiyatrosu da 17-27 Mayıs 2024 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek 14. Uluslararası Tiyatro Festivali'nde sahne alacak.

"Merry-go-Round" adlı oyun, 22-23 Mayıs'ta Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Salonu'nda seyirci ile buluşacak.