Ankara Devlet Opera ve Balesi, Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi'nde temsillerine başlayacak

Güncelleme:
Ankara Devlet Opera ve Balesi, Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi'nde 'Fındıkkıran' balesi ile başlayarak, çeşitli temsiller sunmayı planlıyor. Yeni sanat merkezi, sanatseverler için önemli bir buluşma noktası olmayı hedefliyor.

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), yakın zamanda açılan Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi'nde de temsil vereceğini duyurdu.

ADOB'tan yapılan açıklamada, Çankaya Belediyesi Atatürk Sanat Merkezi'ndeki temsillerin ilkinin "Fındıkkıran" balesi olacağı belirtildi.

Atatürk Sanat Merkezi'nde 27 Ocak'ta "Fındıkkıran" temsilinin ardından 28 Ocak'ta "Ambivalans" (Modern Dans Topluluğu), 4 Şubat'ta "Bu Diyar Başkadır", 11 Şubat'ta "Fındıkkıran" ve 25 Şubat'ta "Deli Dumrul"un (Modern Dans Topluluğu) seyirciyle buluşacağı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Atatürk Sanat Merkezi, hem mekansal olanakları hem de konumu itibarıyla sanatseverlere yeni bir buluşma noktası sunuyor. Atatürk Sanat Merkezi sahnesi sayesinde daha fazla izleyiciyle temas etmeyi, opera ve bale sanatını farklı yaş gruplarına ve kitlelere ulaştırmayı amaçlıyoruz. Şehrin sanat hafızasını büyüten her yeni sahnenin Ankara'ya değer kattığına inanıyoruz. Yeni sahnede, kentle kurduğumuz bağı güçlendirerek devam etmeyi, seyircimizle yeni deneyimler paylaşmayı ve sanata duyulan ilgiyi birlikte büyütmeyi diliyoruz. Tüm sanatseverleri bu yolculuğa eşlik etmeye davet ediyoruz."

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
