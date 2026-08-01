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Ankara'dan kısa kısa

Ankara'dan kısa kısa
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Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı ziyaret ederek üniversitede tamamlanan, yapımı süren ve planlanan projelere ilişkin bilgi verdi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı ziyaret ederek üniversitede tamamlanan, yapımı süren ve planlanan projelere ilişkin bilgi verdi.

AYBÜ'den yapılan açıklamada, Prof. Dr. Köseoğlu'nun, görüşmede üniversitenin eğitim, araştırma, sağlık ve altyapı alanlarında yürütülen çalışmalar ile gelecek döneme ilişkin yatırım planlarını Yılmaz'a sunduğu belirtildi.

Açıklamada, Esenboğa Merkez Kampüsü'nde yapımı devam eden Öğrenci Yaşam Merkezi, kapalı spor salonu, halı saha, 5 bin kişilik cami ve külliye, yeni derslikler ile modern kütüphane projelerinin kampüsün fiziki altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlar arasında yer aldığı kaydedildi.

Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin üniversiteye tahsis edilmesinin eğitim ve sağlık hizmetlerine önemli katkı sağlamasının hedeflendiği aktarılan açıklamada, sağlık bilimleri alanındaki yeni akademik ve bilimsel projelerin de sürdürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, kampüsün sosyal ve çevresel altyapısını geliştirmeyi amaçlayan Azman Deresi Islah ve Rekreasyon Projesi kapsamında ise yeşil alanların artırılması, sosyal yaşam alanlarının oluşturulması ve çevre düzenlemelerinin hayata geçirilmesinin planlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Köseoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a üniversitede yürütülen çalışmalar ile hayata geçirilmesi planlanan projeleri arz etme fırsatı bulduklarını belirterek, üniversitenin gelişimine yönelik çalışmalara gösterdiği ilgi ve destek dolayısıyla Yılmaz'a teşekkür etti.

Ambulans helikopter rahatsızlanan kadın hasta için havalandı

Nallıhan ilçesinde rahatsızlanan kadın hasta, ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

İlçede rahatsızlanan ve ilk muayenesinde beyin kanaması geçirdiği belirlenen 82 yaşındaki M.L'nin ileri tetkik ve tedavi için Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verildi.

Ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesi bahçesine getirilen hasta ekiplerce ambulans helikoptere nakledilerek hastaneye gönderildi.

Kaynak: AA
Haberler.com
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