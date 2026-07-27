Ankara'da kaçakçılık operasyonu: 4 şüpheliye işlem

Ankara'nın Altındağ ve Çankaya ilçelerinde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 4 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce Altındağ ve Çankaya ilçelerinde operasyonlar yürütüldü.

Operasyonlarda, 360 bin boş makaron, 22 bin doldurulmuş makaron, 4 bin 420 paket gümrük kaçağı sigara, 151 kozmetik ürün, 101 elektronik sigara ve 45 elektrikli ev aleti ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 4 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı, şüphelilerden 1'i hakkında ayrıca TCK 187 kapsamında da işlem başlatıldı.

Kaynak: AA