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Ankara'da fuhuş operasyonu: 14 gözaltı

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Ankara'da yapılan fuhuş operasyonunda gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 14'ü yakalandı.

Ankara'da yapılan fuhuş operasyonunda gözaltı kararı verilen 21 şüpheliden 14'ü yakalandı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, Etimesgut ilçesi Eryaman bölgesinde günübirlik kiraya verilen evlerde fuhşa aracılık ve yer temini yapıldığı belirlendi.

Başsavcılık koordinasyonunda, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince yürütülen çalışmalar kapsamında, 21 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.

Eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Firari 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Mağdur, bilgi sahibi ve şüphelilerin ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözaltındaki şüpheliler, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilecek.

Soruşturma, Türk Ceza Kanunu'nun 227'nci maddesinde düzenlenen "fuhuş" suçu kapsamında çok yönlü sürüyor.

Kaynak: AA
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