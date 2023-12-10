Ankara'daki festivalde 3,5 ton hamsi dağıtıldı

ANKARA'da Mamak Belediyesi'nce bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Hamsi Festivali'nde dağıtılan 3,5 ton hamsi, 2 saatte tüketildi.

Mamak Üreğil Millet Bahçesi'nde düzenlenen Hamsi Festivali'ne, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ile yüzlerce kişi katıldı. Kurulan mangallarda pişirilen 3,5 ton hamsi, 5 bin kişiye dağıtıldı. Festivalde halk, çalınan kemençe eşliğinde horon oynadı. Belediye Başkanı Köse, amaçlarının insanların birlik beraberliğini artırmak olduğunu söyleyerek, "Burada değişik festivaller yaptık ama hiçbir şey hamsi festivali gibi olmuyor. 'Hamsi Karadeniz'de yakalanır ama Mamak'ta yenir' diyoruz. Burada insanlar aileleriyle, çocuklarıyla güzel vakit geçiriyor. Balıklarımız çok taze; akşam yakalandı, sabah geldi. Bir taraftan da Gazze'de insanlar ölüyor, bu canımızı çok sıkıyor. Gerçekten üzüntülüyüz. İsrail'in yaptığı zulmü kınıyoruz. Çocuklar, kadınlar, sivil, savunmasız insanlar orada şehit oluyor. Cumhurbaşkanımız bu mücadeleyi uluslararası düzeyde verdi. En kısa sürede orada ateşkesin sağlanması ve Gazzeli kardeşlerimizin bu zulümden kurtulacaklarına inanıyoruz. Mamak Belediyesi olarak en kısa zamanda oraya giderek kardeş belediyemiz olan Gazze'deki çocuklarımızın, gençlerimizin tekrar normal hayata dönmeleri konusunda tüm gücümüzle onların yanında olacağız" dedi.