Çubuk'taki barajlarda su seviyesi arttı

Çubuk'taki barajlarda su seviyesi arttı
Ankara'nın Çubuk ilçesindeki Kavşakkaya ve Çubuk-2 barajlarında son yağışların ardından su seviyesi önemli ölçüde arttı. Çubuk-2 Barajı'ndaki su miktarı 9 milyon 151 bin metreküp, Kavşakkaya Barajı'ndaki su miktarı ise 29 milyon 328 bin metreküpe ulaştı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde, son yağışların ardından Kavşakkaya ve Çubuk-2 barajlarında su seviyesi yükseldi.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü Barajlar Bilgi Sistemi verilerine göre, Çubuk-2 Barajı'ndaki su miktarı 9 milyon 151 bin metreküpe ulaştı. Barajın doluluk oranı ise yüzde 38,85 olarak kaydedildi.

Kavşakkaya Barajı'nda ise su miktarı 29 milyon 328 bin metreküp seviyesine yükselirken, doluluk oranı yüzde 34,41 olarak ölçüldü.

Son yağışlarla baraj havzalarında su seviyesinin gözle görülür şekilde arttığı belirtilirken, barajlar dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yiğiner
