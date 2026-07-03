Ankara'da 3 kişinin öldüğü yangın davasında 4 sanığın ev hapsi kaldırıldı

ANKARA'da 26 katlı binada çıkan, 1'i bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 13 sanığın yargılandığı davada, mahkeme ev hapsi uygulanan 4 sanık hakkındaki adli kontrol tedbirini kaldırarak, il dışına çıkmama tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'ndeki 26 katlı binanın 10'uncu katında, geçen yıl 12 Temmuz'da çıkan yangında Hüsniye Çelik Şahin (32), 3,5 aylık oğlu Aras Şahin ve sitenin güvenlik görevlisi Muharrem Çetinkaya (63) öldü. Yangınla ilgili Ankara aralarında müteahhit ve yapı denetim şirketi sahibi de bulunan 4'ü tutuklu 13 sanık hakkında, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 14 Kasım'da görülen duruşmada, mahkeme, 4 tutuklu sanığın konutunu terk etmeme (ev hapsi) şartıyla tahliyesine hükmetti.

Ankara 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yargılanmasına devam edildi. Savcı, 4 sanığa uygulanan konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırılıp yerine yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasını istedi.

'TUTUKLU YARGILANMASINI İSTİYORUM'

Yangında eşi ile bebeğini kaybeden Mustafa Şahin, "Olayın üzerinden 1 yıl geçti. Eşimi ve oğlumu kaybedeli 1 yıl oldu. Hala bir yol katedemedik. Maalesef o bina gibi burada da bu yangını söndürecek hiçbir şey yok. Sanıklar adli kontrollerini ihlal ediyor. Buna rağmen bu celsede de ev hapsindeki sanıkların, adli kontrol tedbirlerinin yurt dışı çıkış yasağına çevrilmesi talep ediliyor. Bu akla ve mantığa sığmıyor. Daha tanıklar bile dinlenmedi. Sorumluların tutuklu yargılanmasını talep ediyorum" dedi.

Apartman yöneticisi sanık F.A., yangın sırasında Iğdır'da bulunduğunu, olayı öğrenir öğrenmez dönerek elindeki tüm bilgi ve belgeleri savcılığa teslim ettiğini iddia etti. Yangından hemen önce yeni yönetici olduğunu söyleyen F.A., "Benden önce görev yapanlar yargılanmıyorken, benim hakkımda bu davanın açılmasını adaletsiz buluyorum. Yurt dışı çıkış yasağımın kaldırılmasını talep ediyorum" diye konuştu.

Diğer sanıklar da suçlamaları reddetti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, olay yerindeki kaçak akım rölesine ilişkin bilgi ve belgelerin temini amacıyla Başkent Elektrik A.Ş.'ye müzekkere yazılmasına karar verdi. Mahkeme, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına hükmederken, konutu terk etmeme (ev hapsi) tedbiri uygulanan sanıklar yönünden bu tedbirin kaldırılıp yerine il dışına çıkmama şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verdi. Duruşma ertelendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı