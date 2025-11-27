Haberler

Ankara'da Zincir Marketlerden Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

Ankara'da Zincir Marketlerden Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Ankara'da 6 farklı zincir marketten hırsızlık yaptığı tespit edilen S.A., birçok suç kaydı ile yakalanarak tutuklandı. Şüphelinin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansımıştı.

ANKARA'da 6 farklı zincir market şubesinden hırsızlık yaptığı tespit edilen S.A., yakalanarak gözaltına alındı. 46 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli S.A.'nın Altındağ, Çankaya, Keçiören ve Mamak ilçelerinde 6 farklı zincir market şubesinden hırsızlık yaptığı tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan detaylı çalışmalarda S.A.'nın, marketlere girip kasanın etrafında bulunan kolileri aldığı belirlendi. Toplam 46 suç kaydı olduğu ortaya çıkan S.A., il genelinde yapılan denetimler esnasında polis uygulama noktasında yakalandı.

Gözaltına alınan S.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar zincir marketlerin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
