Son anda dışarı çıkarıldılar! Zihinsel engelli 3 kardeşin yaşadığı ev kül oldu

Ankara'nın Çubuk ilçesinde sobadan saçılan kıvılcımların neden olduğu yangında zihinsel engelli 3 kardeşin yaşadığı ev, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Yıldırım Beyazıt Mahallesi Şehit Gazi Alerdek Caddesi üzerinde Zeytin Sokak'ta bulunan bir evde çıktı.

SON ANDA DIŞARIYA ÇIKARILDILAR

Zihinsel engelli Nevzat, Beşir ve Zeynep Karol adlı kardeşlerin yaşadığı tek katlı evde sobadan kaynaklı yangın çıktı. Zihinsel engelli 3 kardeş komşularının yardımıyla dışarı çıkartıldı.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kısa sürede yayılan alevler ise evi tamamen sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda iş makinesi, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.