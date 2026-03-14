Haberler

Ankara'da yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: 1 ölü, 15 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramankazan ilçesinde meydana gelen kazada, yolcu otobüsü bir TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 hostes hayatını kaybetti, 15 yolcu yaralandı. Kaza sonrası otoyolda ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

ANKARA'da yolcu otobüsünün, TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kahramankazan ilçesi Cankurtaran mevkisi Anadolu Otoyolu 'nda meydana geldi. Kastamonu-Hatay seferini yapan M.A. idaresindeki 78 EFE 092 plakalı yolcu otobüsü, M.O. yönetimindeki 63 ZH 858 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde otobüste görevli hostes S.C.'nin öldüğü belirlendi. Otobüste yaralanan 15 kişi ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından S.C.'nin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

