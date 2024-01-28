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Yeniden Refah Partisi Polatlı Belediye Başkan Adayı Yusuf Hamdemir'in Seçim İrtibat Bürosuna Saldırı

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YENİDEN Refah Partisi tarafından Ankara Polatlı'da Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Yusuf Hamdemir'in seçim irtibat bürosunun camları kırıldı.

YENİDEN Refah Partisi tarafından Ankara Polatlı'da Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Yusuf Hamdemir'in seçim irtibat bürosunun camları kırıldı. Şikayet üzerine araştırma yapan polis ekipleri, güvenlik kamera kaydından kimliğini belirlediği saldırganı yakalayarak, gözaltına aldı.

Olay, dün saat 01.40 sıralarında ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Selçuk Caddesi üzerinde bulunan Yeniden Refah Partisi Polatlı Belediye Başkan adayı Yusuf Hamdemir'in seçim irtibat bürosuna gece saatlerinde gelen bir kişi parti afişlerinin asılı olduğu camı tekme darbesiyle kırdı. Partililer, sabah geldiğinde seçim bürolarının camının kırıldığını fark etti. Bunun üzerine polis merkezine suç duyurusunda bulundu.

SALDIRI ANI KAMERA

Parti binasına yapılan saldırı anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, ismi açıklanmayan şüpheli tekme atarak seçim bürosunun camını kırdıktan sonra dengesini kaybederek yere düştüğü görüldü. Çalışma başlatan polis ekipleri kamera kaydından kimliğini belirlediği saldırganı yakalayarak, gözaltına aldı.

HAMDEMİR MÜNFERİT BİR OLAY

Yeniden Refah Partisi Polatlı Belediye Başkan Adayı Yusuf Hamdemir, saldırıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Geçenlerde Seçim Koordinasyon Merkezi büromuzun tabelalarını kırdılar. Üzerinde durmadık geçtik. Bugün malumunuz üzere seçim irtibat büromuzun camını kırdılar yine üzerinde durmadık. Hatta ciddiye alıp konuyla ilgili bir paylaşım bile yapmadık. Dün geceki olayın aleni bir yerde olması ve konunun emniyete ve medyaya yansımasıyla arayan soran dostlarımıza da böyle bir açıklama gereği duyduk. Bu konu bizim ciddiye aldığımız veya birilerini suçlayacağımız bir olay asla değildir, bize göre tamamen münferit ve seçim çalışmalarımıza bu kadar yoğunlaştığımız bir dönemde üzerinde durmayacağız bir hadisedir. Zaten Emniyet olayın failini tespit etmiş ve söz konusu kişinin alkollüyken böyle bir eylemi gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştır. Olayla yakından ilgilenen ve kısa sürede failini tespit eden Polatlı Emniyet Teşkilatımıza, destek açıklamasında bulunan siyasi parti temsilcilerimize, bizleri arayan soran ve bizzat gelen tüm dostlarımıza en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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