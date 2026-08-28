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Polatlı'da Yem Karma Makinesine Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Polatlı'da Yem Karma Makinesine Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
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Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir besi çiftliğinde çalışan Caner Kılıç (39), henüz belirlenemeyen bir nedenle çalışmaya başlayan yem karma makinesine düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen ambulansın bir araçla çarpışması sonucu 6 kişi yaralanırken, Kılıç'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde yem karma makinesine düşen işçi Caner Kılıç (39), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Polatlı ilçesi Yenimehmetli Mahallesi'nde meydana geldi. Bir besi çiftliğinde çalışan Caner Kılıç, iddiaya göre yem karma makinesinin içerisinde bulunduğu sırada, makinenin henüz belirlenemeyen bir nedenle çalışmaya başladı. Durum fark edip, makineyi kapatan diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kılıç'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Öte yandan, olayın ardından bölgeye sevk edilen ambulansın, bir araçla çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Olay ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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