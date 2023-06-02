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Ankara'da Yarın Öğleden Sonra Kuvvetli Sağanak Bekleniyor

Ankara'da Yarın Öğleden Sonra Kuvvetli Sağanak Bekleniyor

Güncel Haberler

Ankara Valiliği, yarın il genelinde beklenen gök gürültülü sağanağın öğleden sonra yerel kuvvetli olacağını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, gök gürültülü sağanağın 13.00-19.00 saatlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ankara Valiliği, yarın il genelinde beklenen gök gürültülü sağanağın öğleden sonra yerel kuvvetli olacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, gök gürültülü sağanağın 13.00-19.00 saatlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

Ankara Valiliği Güncel Haberler

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