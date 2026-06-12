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Başkentte yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak bekleniyor

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Ankara Valiliği, yarın sabah saatlerinden itibaren kent genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Ankara Valiliği, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, yarın sabah saatlerinden sonra il genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması istendi.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut
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