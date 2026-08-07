Ankara'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: 8 gözaltı

(ANKARA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve fuhuş" suçlarını işledikleri yönünde delil elde edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yapma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma ve fuhuş suçlarını işledikleri yönünde delil elde edilen 14 şüpheli hakkında gözaltına alınmalarına ve ikametlerinde arama-el koyma işlemi yapılmasına karar verilmiştir. Operasyon kapsamında 8 şüpheli gözaltına alınmış, 6 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik soruşturma işlemleri çok yönlü devam etmektedir."

Kaynak: ANKA