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Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı yakalandı

Ankara'da uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı yakalandı
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Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şereflikoçhisar Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle yürütülen çalışmalar kapsamında bazı şüphelilerin, belirli konumlara uyuşturucu bırakarak uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi.

Bu kapsamda Çalören Mahallesi'nde düzenlenen operasyonlarda 5 gün boyunca gruplar halinde uyuşturucu ticareti yaparken suçüstü yakalanan 17 şüpheli karakola götürüldü.

Soruşturmanın titizlikle devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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