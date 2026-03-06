Haberler

Ankara'da 810 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 tutuklama

Ankara'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 1 ay süren takibin ardından 810 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda ayrıca 186 bin 400 lira, 300 avro ve 100 dolar para da bulundu.

ANKARA'da 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 810 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucu hapın şehre sokulup sokak satıcılarına dağıtılacağı istihbaratını aldı. Polis, uyuşturucunun temin ve dağıtımını yapacağı belirlenen Y.S.'yi takibe aldı. Yaklaşık 1 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Yenimahalle ve Altındağ ilçelerinde düzenledikleri operasyonda 810 bin uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden temin edildiği değerlendirilen 186 bin 400 lira, 300 avro ve 100 doları ele geçirdi. Y.S. ile uyuşturucunun dağıtımını üstlendiği iddia edilen K.B. de gözaltına alındı. Hapların, Ankara'da bugüne kadar ele geçirilen en yüksek sayıdaki uyuşturucu hap miktarı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
