Ankara'da Tır Dorsesi Devrildi: Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde virajı alamayan seyir halindeki tırın dorsesinin devrilmesi araç içi kamerasınca kaydedildi.

Özal Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 EDN 293 plakalı seyir halindeki tır, virajı alamadı. Bu sırada kapağı açılan tırın dorsesi yol kenarına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Ulaşımda kısmen aksamaya neden olan kazanın ardından tır ve dorsesi ekiplerce bölgeden kaldırıldı.

Seyir halindeki tırın dorsesinin yan yatarak devrilmesi bir aracın kamerasınca kaydedildi.