Başkentte Terörsüz Türkiye Platformunca iftar programı düzenlendi

Ankara'da, Terörsüz Türkiye Platformunca iftar programı düzenlendi.

Keçiören Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, ilahiler söylendi.

Programa siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve bazı sendikaların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Terörsüz Türkiye Platformu Başkanı Turgut Lenk, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye'de terörü istemediklerini ilan etmek için yola çıktıklarını" söyledi.

Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin terörden çok çektiğini ifade eden Lenk, platform olarak ülke genelindeki çalışmalara devam edeceklerini, hiçbir siyasi partinin mensubu olmadan, Terörsüz Türkiye'ye "evet" dediklerini aktardı.