Ankara'da Temizlik Görevlisi Bıçaklanarak Öldürüldü, 15 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı

Ankara'da Temizlik Görevlisi Bıçaklanarak Öldürüldü, 15 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı
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Çankaya'da dere yatağında cesedi bulunan temizlik görevlisi Haydar Çakmak'ın bıçakla öldürülmesi olayında 15 yaşındaki Y.P.T. tutuklandı. Olayın, yeme para ve değerli eşyalarını gasbetme amacıyla gerçekleştiği belirlendi.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde dere yatağında cesedi bulunan temizlik görevlisi Haydar Çakmak'ı (40), bıçaklayarak öldüren Y.P.T. (15) tutuklandı. Y.P.T.'nin, Çakmak'ın para ve değerli eşyalarını gasbetmek istediği, bu sırada da öldürdüğü belirlendi.

Çankaya'da 16 Mayıs akşam saatlerinde, Mürsel Uluç Mahallesi'nde kavga ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler, bir kişiyi hareketsiz yatarken buldu. Ekiplerin kontrolünde, özel bir şirkette temizlik görevlisi olan Haydar Çakmak'ın bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Çakmak'ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından cumartesi günü memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği tarafından özel ekip kuruldu. Haydar Çakmak'ın, dere yatağındaki yoldan her gün yürüyerek işe gidip geldiği, olay günü de Y.P.T.'nin Çakmak'ı parasını ve değerli eşyalarını gasbetmek isterken bıçakladığı ve ardından kaçtığı belirlendi. Ayrıntılı kamera incelemesinin ardından ekipler, olaydan yaklaşık 20 saat sonra Y.P.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Y.P.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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