Ankara'da taşımalı eğitime bir gün ara verildi
Ankara Valiliği, son meteorolojik değerlendirmeler nedeniyle kırsal mahallelerdeki taşımalı eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. İl genelinde eğitim öğretim faaliyetleri ise devam edecek.
Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kırsal mahallelerde yapılan taşımalı eğitime bir gün ara verilmesi kararı alındığı belirtildi.
Açıklamada, bunun dışında il genelinde eğitim öğretim faaliyetine devam edileceği belirtildi.
Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel