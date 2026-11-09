Ankara'da tali kusurlu bulunan sürücüye 6 yıla kadar hapis istendi

ANKARA'da yolun karşısına geçen Ceyda Ela Karabıyık'a (18) otomobiliyle çarpıp ölümüne neden olan Emin Can C. (24), hakkında 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

Yenimahalle ilçesi Başkent Bulvarı'nda 29 Mart'ta, yolun karşısına geçmeye çalışırken Emin Can C. yönetimindeki 06 E 1900 plakalı otomobilin çarptığı Ceyda Ela Karabıyık ağır yaralandı. Karabıyık, kazanın ardından kaldırıldığı Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 16 gün sonra hayatını kaybetti. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Emin Can C., önce ifadesinin ardından serbest bırakıldı, Karabıyık'ın ölümünün ardından ise çıkarıldığı hakimlikçe hakkında 'konutu terk etmeme' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

'ANİDEN YOLA ÇIKTI, DURAMADIM'

Olaya ilişkin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. İddianamede, sürücü Emin Can C.'nin ifadesine yer verildi. Emin Can C., aracıyla orta şeritte ilerlediği sırada Karabıyık'ın aniden yola çıktığını öne sürdü. Emin Can C., frene bastığını; ancak aracın hızından dolayı duramadığını, direksiyonu sola kırdığını, bu sırada otomobilin sağ tarafıyla Karabıyık'a çarptığını belirtti. Emin Can C., kazada herhangi bir kusurunun bulunmadığını savundu.

'DİKKAT VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI DAVRANDI'

İddianamede, kazaya ilişkin hazırlanan iki ayrı bilirkişi raporuna yer verildi. Raporlarda, hayatını kaybeden Ceyda Ela Karabıyık'ın kazanın meydana gelmesinde asli, sürücü Emin Can C.'nin ise tali kusurlu olduğu değerlendirildi. Ölü muayene tutanağında ise Karabıyık'ın ölümünün genel beden ve kafa travmasına bağlı kafa içi kanama, iç organ yaralanmaları, iç organ hasarı ve ekstremite kırıkları nedeniyle meydana geldiği kaydedildi. İddianamede, şikayetçi beyanı ve dosyadaki diğer delillerin birlikte değerlendirilmesi sonucu, sürücünün kazada tali kusurlu olduğu belirtildi. Savcılık, sürücünün dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranarak, Ceyda Ela Karabıyık'ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep etti. İddianame kabul edilirken, açılan davanın ilk duruşması 1 Aralık'ta Ankara 39'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı