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Ankara'da Taksiyi Gasbettikleri İddiasıyla İki Zanlı Tutuklandı

Ankara'da Taksiyi Gasbettikleri İddiasıyla İki Zanlı Tutuklandı
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Kırıkkale'nin Delice ilçesinde, Ankara'da gasbettiği iddia edilen iki zanlı yakalanarak tutuklandı. Ele geçirilen malzemeler arasında 1448 lira ve kesici alet bulundu. Zanlılardan birinin 18 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi.

Ankara'da taksiyi gasbettikleri iddiasıyla Kırıkkale'nin Delice ilçesinde yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri, 2 şüphelinin Ankara'da gasbettikleri taksiyle Kırıkkale yönüne geldikleri bilgisine ulaştı.

Aracı ilçe girişinde durduran Cinayet Büro ve Delice İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, takside bulunan S.P. ve A.E.A'yı gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramada, 1448 lira, 3 cep telefonu ve kesici alet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanan zanlılardan S.P'nin 18 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Güvenlik 3-sayfa Güncel Delice Ankara Hukuk Suç

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