Ankara'da Susuzluk ve Basınç Düşüklüğü Yaşanıyor

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Başkentin Sincan, Etimesgut, Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinin bazı semtlerinde, Kesikköprü ham su iletim hattında ani oluşan arıza sebebiyle basınç düşüklüğü ve susuzluk yaşandığını bildirdi.

Kesikköprü ham su iletim hattında ani oluşan arızadan dolayı İvedik temiz su artıma depo seviyesinin düşük kaldığı, buna karşın şehir içi ana isale hatlarında hava oluşma riskine karşı önlem alındığı belirtilen duyuruda şunlar kaydedildi:

"Sincan Saraycık ve Fatih Mahallesi üst kotlarında, Etimesgut Bağlıca bölgesi TOKİ Turkuaz ve Yapracık Mevkiinde, Yenimahalle ve Keçiören bölgesinde üst kotlarda bulunan yerleşim yerlerinde basınç düşüklüğü ve susuzluk yaşanmaktadır. Sisteme tekrardan su verilmesi ile abonelerimize suyun ulaşmasının saat 06.00 civarını bulması öngörülmektedir."